Районный суд отклонил иск экс-главбуха к ОГАУ

Оксана Филимонова не смогла восстановиться в должности.

Дело рассматривал Советский районный суд Орла. Как рассказали в пресс-службе суда, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объёме. Об этом же в обвинительном заключении просил прокурор.

Спор оказался не таким простым. Филимонова работала в вузе в должности главного бухгалтера, затем перешла на должность заведующей кафедрой цифровой экономики и информационных технологий, но потеряла её. Работодатель считал, что она не соответствует необходимым требованиям.

Сама орловчанка расценила свой переход «из главбуха в завкафедрой» как несправедливый и незаконный, хотя написала соответствующее заявление с формулировкой «по собственному желанию». В суде она заявила, что сделала это вынужденно, так как подвергалась давлению и угрозам в виде привлечения к дисциплинарной и уголовной ответственности.

Женщина хотела восстановиться на работе, причём именно как главбух, а также добивалась компенсации материальных убытков и морального вреда. Однако суд не нашёл достаточных оснований для этого. В частности, пресс-служба Советского райсуда отмечает, что Филимонова работала в новой должности вплоть до расторжения трудового контракта. По мнению судей, это является свидетельством того, что решение о переходе принималось добровольно, а не принудительно.

Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Как дополнительно сообщают «Орловские новости», представители ОГАУ провели собственную проверку и заподозрили бывшего главбуха в использовании аффилированных с ней фирм для участия в бюджетных закупках для вуза. «Соответствующие материалы были переданы правоохранительным органам, что привело к возбуждению уголовного дела», — отмечает СМИ.

ИА «Орелград»