Силовики изъяли у орловцев пять единиц оружия

Еще две единицы незарегистрированного оружия орловцы сдали добровольно.

В Управлении Росгвардии по Орловской области подвели итоги недельной работы сотрудников подразделений центра лицензионно-разрешительной работы. В пресс-службе ведомства сообщили, что за это время в регионе было проведено 79 проверок владельцев оружия, по результатам которых было составлено 10 административных протоколов за выявленные нарушения. Также был аннулирован один лицензионно-разрешительный документ.

«Росгвардейцы изъяли по различным причинам пять единиц оружия, приняли на возмездной основе две незарегистрированных единицы, — добавили в силовом ведомстве. — В течение недели росгвардейцы приняли 237 заявлений на оказание государственных услуг от граждан и юридических лиц».

Кстати, всего в текущем году по программе добровольной сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов орловцы принесли в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже более 40 единиц оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Совокупно им было выплачено денежное вознаграждение в сумме более 200 тысяч рублей.

Так, несколько дней назад житель Ливен уведомил правоохранителей о том, что в доме своего покойного деда нашел охотничье гладкоствольное ружье, которое, со слов мужчины, оружие несколько лет пролежало в стоге сена на чердаке. А в Мценске 72-летний местный житель сдал силовикам незарегистрированное охотничье одноствольное ружье 16-го калибра, о существовании которого, как говорят в ведомстве, он не вспоминал около 40 лет. По версии амчанина, еще в 1980-е годы ружье ему передал на временное хранение его знакомый.

ИА «Орелград»