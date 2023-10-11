Силовики изъяли у орловцев пять единиц оружия

11.10.2023 | 19:00 Закон и порядок, Новости

Еще две единицы незарегистрированного оружия орловцы сдали добровольно.

В Управлении Росгвардии по Орловской области подвели итоги недельной работы сотрудников подразделений центра лицензионно-разрешительной работы. В пресс-службе ведомства сообщили, что за это время в регионе было проведено 79 проверок владельцев оружия, по результатам которых было составлено 10 административных протоколов за выявленные нарушения. Также был аннулирован один лицензионно-разрешительный документ.

«Росгвардейцы изъяли по различным причинам пять единиц оружия, приняли на возмездной основе две незарегистрированных единицы, — добавили в силовом ведомстве. — В течение недели росгвардейцы приняли 237 заявлений на оказание государственных услуг от граждан и юридических лиц».

Кстати, всего в текущем году по программе добровольной сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов орловцы принесли в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии уже более 40 единиц оружия, 155 патронов и один снаряд времен Великой Отечественной войны. Совокупно им было выплачено денежное вознаграждение в сумме более 200 тысяч рублей.

Так, несколько дней назад житель Ливен уведомил правоохранителей о том, что в доме своего покойного деда нашел охотничье гладкоствольное ружье, которое, со слов мужчины, оружие несколько лет пролежало в стоге сена на чердаке. А в Мценске 72-летний местный житель сдал силовикам незарегистрированное охотничье одноствольное ружье 16-го калибра, о существовании которого, как говорят в ведомстве, он не вспоминал около 40 лет. По версии амчанина, еще в 1980-е годы ружье ему передал на временное хранение его знакомый.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования