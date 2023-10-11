Орловчанка нажаловалась на соседа из-за свиней

11.10.2023 | 19:19 Закон и порядок, Новости

Животные оказались нелегалами.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

В сентябре в ведомство поступило обращение жительницы посёлка Колпна. Женщина проживала в многоквартирном доме. Она утверждала, что её сосед нелегально содержит свиней.

Россельхознадзор направил запрос в Колпнянский межрайонный центр ветеринарии. Выяснилось, что у данного гражданина действительно есть подсобное хозяйство из двух поросят возрастом по семь месяцев. Мужчина содержит их в сарае, который находится во дворе дома.

Подтвердилось и то, что орловец не обращался по данному вопросу в центр ни письменно, ни устно. В итоге нарушителю выдали требование об устранении выявленных нарушений. Теперь ему придётся зарегистрировать своё подсобное хозяйство в центре, официально идентифицировать животных и провести ряд ветеринарных мероприятий.

Ранее стало известно, что «АПК Юность» не смогла отменить 200-тысячный штраф, наложенный Россельхознадзором.

ИА «Орелград»


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