Строительство ФОКа на Рощинской в Орле завершается, завершается, завершается

11.10.2023 | 15:19 Новости, Строительство

Окончание работ было запланировано на 31 июля.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Подрядчика определили летом 2022 года. Всего на работы ООО «Альянс» отводилось немногим более года, сроки указаны в опубликованном на ГИС «Закупки» контракте.  6 сентября, в преддверии выборов, на объекте побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В Орле завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Рощинской», – проинформировала пресс-служба.

Однако 11 октября контракт все еще в стадии исполнения.  И его цена на днях подросла на почти миллион — до 70,92 млн рублей.

Напомним, в Ливнах 1 сентября, опять же перед выборами, «открыли» пристройку к школе №2, однако дети перестали учиться в две смены и попали в новый корпус только на этой неделе.

ИА «Орелград»

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования