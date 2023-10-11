Строительство ФОКа на Рощинской в Орле завершается, завершается, завершается

Окончание работ было запланировано на 31 июля.

Подрядчика определили летом 2022 года. Всего на работы ООО «Альянс» отводилось немногим более года, сроки указаны в опубликованном на ГИС «Закупки» контракте. 6 сентября, в преддверии выборов, на объекте побывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В Орле завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Рощинской», – проинформировала пресс-служба.

Однако 11 октября контракт все еще в стадии исполнения. И его цена на днях подросла на почти миллион — до 70,92 млн рублей.

Напомним, в Ливнах 1 сентября, опять же перед выборами, «открыли» пристройку к школе №2, однако дети перестали учиться в две смены и попали в новый корпус только на этой неделе.

ИА «Орелград»