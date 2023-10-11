В Орловской области создали совет для управления госфинансами

Новую структуру возглавила Елена Сапожникова.

Орловчанка является руководителем Департамента финансов Орловской области. Также в новую структуру вошли другие сотрудники этого подразделения.

Распоряжение о её создании подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Из документа следует, что совет будет заниматься реализацией региональной программы «Управление государственными финансами Орловской области».

Её целью является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, а также создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. Однако пока до конца не понятно, зачем было создавать в региональном правительстве ещё одну структуру, фактически, дублирующую функции Департамента финансов, причём с теми же руководителями и сотрудниками.

Ранее стало известно, что в правительстве Орловской области дали прогноз по заработной плате жителей региона на 2026-й год.

ИА «Орелград»