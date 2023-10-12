Орловец получил срок за странное убийство незнакомки

Мужчина убил женщину за то, что она его якобы оскорбила.

Решение по уголовному делу об убийстве в первой инстанции вынес Глазуновский районный суд. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса. Из текста обвинительного приговора следует, что он ночью в чужой квартире распивал спиртное. В доме также находилась женщина, которую он раньше никогда не видел. В ходе распития спиртного между ним и незнакомкой вспыхнул словесный конфликт. По версии следствия, мужчина начал сыпать угрозами. Испугавшись, женщина вышла из кухни, но собутыльник схватил кухонный нож и догнал ее в коридоре. Там произошла кровавая расправа: убийца развернул незнакомку к себе лицом и со значительной силой вонзил клинок в область сердца. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Суду он рассказал свою версию происшествия. С его слов, в тот день вместе с супругой он был приглашен на день рождения племянника. Ближе к вечеру он отправился домой, но по дороге решил зайти к приятелю. В этом доме он вместе с хозяином распивал спиртное еще некоторое время, после чего хозяин ушел спать, а гость остался в одиночестве. Вскоре на кухню пришла незнакомая ему женщина, попросившая у него закурить.

Затем гость налил оставшуюся водку в кружку для себя, но, по его словам, незнакомка схватила кружку и выпила водку сама. А когда он предъявил ей претензии, она в ответ начала оскорблять его нецензурной бранью, словесно угрожала ему, а ее поведение было «агрессивным, надменным». Впрочем, убийца признал, что реальных угроз его жизни и здоровью с ее стороны не было, а сама женщина находилась в сильном алкогольном опьянении.

Однако он так разозлился на незнакомку, что решил ее убить, для чего использовал подвернувшийся под руку кухонный нож. После убийства он с трудом разбудил пьяного хозяина квартиры и все ему рассказал, затем перетащил труп в спальню и сбежал из квартиры, выпрыгнув на улицу с лоджии. Кстати, в суде хозяин квартиры пояснил, что погибшая приходилась ему матерью, а после ее смерти остались сиротами двое малолетних детей, которые теперь находятся под опекой. Убийца получил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»