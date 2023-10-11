В Орле выявили секту, связанную с ВСУ

Её отделения действуют ещё в 16 городах.

Речь идёт о религиозной организации «Возрождение» (организация признана нежелательными в РФ). Как сообщает ТАСС, Следственный комитет предварительно установил, что лидер организации Владимир Мунтян направлял деньги, собранные с верующих, на снаряжение и вооружение ВСУ.

По оперативным данным, в настоящее время в 17 городах России (в том числе, и в Орле) действуют около 30 религиозных групп, аффилированных с «Возрождением». Их общая численность составляет около 10 тысяч человек.

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту незаконной деятельности. Правоохранители установили многочисленные случаи нанесения вреда здоровью участников данных объединений. «В настоящее время российские ячейки выступают инструментом формирования протестного электората в стране», — отмечается в материалах дела.

Мунтян является гражданином Украины. Свою организацию он создал в 1997-м году. Согласно данным СК, на протяжении многих лет он поддерживает близкие отношения с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В данный момент Мунтян проживает на территории Индонезии.

ИА «Орелград»