Орловец хранил на чердаке 265 граммов марихуаны

Наркотики изъяли полицейские.

Противоправный факт выявили в Сосковском районе. Подробности рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

Подозреваемый – 26-летний местный житель. Правоохранительные органы получили соответствующую информацию и провели обыск. Данные подтвердились – на чердаке частного дома обнаружили наркосодержащие растения, которые находились «на просушке», а также газетные свёртки с уже готовой «травкой».

Экспертиза показала, что изъятое – это 265,3 грамма марихуаны. Так как размер оказался крупным, уголовное дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК РФ, которая предусматривает наказание от трёх до десяти лет лишения свободы.

По словам самого орловца, он просто нашёл дикорастущую коноплю и изготовил из неё наркотик. В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция сообщила об изъятии почти 5 килограммов марихуаны в Малоархангельском районе.

ИА «Орелград»