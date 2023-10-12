Apple выдвинуло претензии к ООО «Орловский сад»

12.10.2023 | 12:44 Закон и порядок, Новости

Американская компания недовольна товарным знаком орловцев.

Фото: t.me/ecoapple

Как сообщается в социальных сетях, одна из крупнейших корпораций в мире требует изменить товарный знак бренда ecoApple. По мнению американцев, он слишком похож на всем известное «надкусанное яблоко».

Сладости из фруктов и орехов под этим брендом выпускает ООО «Орловский сад». Оно зарегистрировано в Москве в 2020 году, но производство располагается в Орле в Пищевом переулке. Это микропредприятие с уставным капиталом 200 тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на разность «весовых категорий», компания не приняла претензий и подала возражение в палату по патентным спорам. Заседание должно состояться 30 октября.

«Очень много средств уйдёт даже на попытку бороться. Наш знак оформлен в соответствии с правилами, прошёл регистрацию и имеет право на существование. Но вы же представляете, кто мы и кто они», — сообщается в соцсетях компании.

ИА «Орелград»


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