Apple выдвинуло претензии к ООО «Орловский сад»

Американская компания недовольна товарным знаком орловцев.

Как сообщается в социальных сетях, одна из крупнейших корпораций в мире требует изменить товарный знак бренда ecoApple. По мнению американцев, он слишком похож на всем известное «надкусанное яблоко».

Сладости из фруктов и орехов под этим брендом выпускает ООО «Орловский сад». Оно зарегистрировано в Москве в 2020 году, но производство располагается в Орле в Пищевом переулке. Это микропредприятие с уставным капиталом 200 тысяч рублей.

Тем не менее, несмотря на разность «весовых категорий», компания не приняла претензий и подала возражение в палату по патентным спорам. Заседание должно состояться 30 октября.

«Очень много средств уйдёт даже на попытку бороться. Наш знак оформлен в соответствии с правилами, прошёл регистрацию и имеет право на существование. Но вы же представляете, кто мы и кто они», — сообщается в соцсетях компании.

ИА «Орелград»