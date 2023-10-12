Новый срок благоустройства Дворянки истекает завтра

12.10.2023 | 12:27 Новости, Строительство

Однако окончанием работ «и не пахнет».

Фото: vk.com/mwdowin

Согласно обновлённым условиям контракта, объект должен быть сдан 13 октября. Напомним, что работы обошлись бюджету в 119,5 миллиона рублей. При этом исполнитель, ООО «Элитный сад», уже получил половину суммы в качестве аванса.

Однако, судя по последним новостям со стройплощадки, сроки сдачи объекта опять продлят. Как рассказал первый зампред областного совета Михаил Вдовин, «финиш» благоустройства «Дворянки» не так близок, как кажется.

«Основные виды работ, если позволит погода, могут быть выполнены до конца этого месяца. Вызывает опасение по срокам оборудование дорожки вдоль реки Орлик», — признался Вдовин.

На данный момент здесь идёт заливка верхней части ротонды, устанавливаются фонари, идёт работа по устройству лестницы и дорожки. Затем подрядчик планируют продолжить укладку плитки в центральной части сквера. Также готовы к установке малые архитектурные формы – в том числе, скульптуры Лаврецкого и Калитиной.

Напомним, ранее в связи с затянувшимся благоустройством было возбуждено административное дело. Его рассмотрит Советский районный суд Орла.

ИА «Орелград»


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