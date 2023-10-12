Жители Знаменки жалуются на избирательное теплоснабжение

Тепло поступает только в отдельные квартиры.

Проблему подняли в комментариях к очередному прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова «ВКонтакте».

«Отопления нет в двух комнатах, у многих по дому трубы горячие с 7-го числа, почему за неделю не решили эту проблему? Сколько нужно ещё делать заявки? А от Жукова одни отписки», — высказалась местная жительница (имея в виду главу Орловского муниципального округа Романа Жукова).

Ей ответили с официального аккаунта администрации округа. «В настоящее время тепло поступает ко всем домам в поселке городского типа Знаменка. Ситуация с отсутствием тепла по ветке на Ленина известна в администрации округа. Мы также заинтересованы в скорейшей подаче тепла жителям. Произошла авария на теплосетях, которую сейчас в оперативном порядке ликвидируют», — пояснили чиновники.

Однако оказалось, что дело не только в аварии. По словам представителей муниципальных властей, «к домам тепло подается, но трубы не нагреваются, притом что воздух из системы выпущен». Причины этого явления пока неясны – в них ещё только разбираются Управляющая компания ООО «Орловская» и Муниципальное предприятие «Орловский теплосервис».

«Идёт поиск причины холодных радиаторов, после того, как причину установят, будут приниматься меры по решению сложившейся ситуации в максимально кратчайший срок. Окончание работ планируется до конца недели», — заключили чиновники.

Отметим, что ранее Клычков, перечисляя города и районы, где существуют проблемы с началом отопительного сезона, не упомянул Орловский муниципальный округ.

ИА «Орелград»