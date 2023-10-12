Дефицит областного бюджета — 2024 составил 1,4 миллиарда

Сегодня его начнут обсуждать на комитетах орловского облсовета.

Как рассказал во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, планируемый дефицит бюджета составит 1,4 миллиарда рублей. В сравнении с текущим годом вырастут как расходы (на 8,8% — до 55,9 миллиарда), так и доходы (на 10,2% — до 54,54 миллиарда).

Сегодня проект бюджета начнут обсуждать на комитетах облсовета. На следующей неделе, 24-го октября, состоятся публичные слушания, куда сможет прийти каждый.

В структуре доходов на налоговые и неналоговые доходы приходится 3,8 миллиарда, на безвозмездные поступления – 22,6 миллиарда. Показатели выросли, соответственно, на 13,7% и 5,7%.

Основные расходы, как обычно, связаны с социальной сферой:

на образование потратят 14,9 миллиарда,

на соцподдержку – 11,9,

на здравоохранение – 9,2,

на культуру – 1,4,

на физкультуру и спорт – более миллиарда.

10,6 миллиарда рублей будет потрачено на развитие национальной экономики. Из них 5,7 пойдёт на строительство и ремонт дорог, 1,8 – на сельское хозяйство.

7,5 миллиардов рублей запланированы на обеспечение национальных проектов («Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост»). 17,2 миллиарда будут переданы муниципальным образованиям Орловской области в рамках межбюджетных трансфертов.

ИА «Орелград»