Дефицит областного бюджета — 2024 составил 1,4 миллиарда

12.10.2023 | 10:24 Новости, Экономика

Сегодня его начнут обсуждать на комитетах орловского облсовета.

Деньгохранилище ЦБ РФ по Орловской области. Фото: 2gis.ru / Анна Кудрявцева

Как рассказал во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков, планируемый дефицит бюджета составит 1,4 миллиарда рублей. В сравнении с текущим годом вырастут как расходы (на 8,8% — до 55,9 миллиарда), так и доходы (на 10,2% — до 54,54 миллиарда).

Сегодня проект бюджета начнут обсуждать на комитетах облсовета. На следующей неделе, 24-го октября, состоятся публичные слушания, куда сможет прийти каждый.

В структуре доходов на налоговые и неналоговые доходы приходится 3,8 миллиарда, на безвозмездные поступления – 22,6 миллиарда. Показатели выросли, соответственно, на 13,7% и 5,7%.

Основные расходы, как обычно, связаны с социальной сферой:

  • на образование потратят 14,9 миллиарда,
  • на соцподдержку – 11,9,
  • на здравоохранение – 9,2,
  • на культуру – 1,4,
  • на физкультуру и спорт – более миллиарда.

10,6 миллиарда рублей будет потрачено на развитие национальной экономики. Из них 5,7 пойдёт на строительство и ремонт дорог, 1,8 – на сельское хозяйство.

7,5 миллиардов рублей запланированы на обеспечение национальных проектов («Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост»). 17,2 миллиарда будут переданы муниципальным образованиям Орловской области в рамках межбюджетных трансфертов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования