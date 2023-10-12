В Орловской области лось стал причиной ДТП

12.10.2023 | 10:40 Новости, Происшествия

Авария произошла на подъезде ко Мценску.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области. Дорожный инцидент произошёл накануне в 19 часов 10 минут на южном подъезде к городу Мценску.

21-летний водитель ехал на «Ладе Веста» со стороны Орла в сторону райцентра. На дорогу вышел лось. Водитель врезался в животное, затем, потеряв управление, вылетел на встречную полосу.

Уже здесь он столкнулся с «Ладой Гранта», которая, наоборот, ехала по направлению из города. За её рулём сидел 30-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали оба водителя. Кроме того, травмы получил и пассажир «Гранты», тоже 30-летний. Однако госпитализация не понадобилась никому из пострадавших.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, телесные повреждения различной тяжести получили пять человек.

ИА «Орелград»


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