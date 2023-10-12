В Орле минимизируют риски обращения с животными

В регионе примут программу профилактики рисков причинения вреда.

Управление ветеринарии Орловской области разработало программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля в сфере обращения с животными на территории региона. Действие документа рассчитано на 2024 год, его проект был предварительно направлен на общественное обсуждение. Кстати, в текущем году действует аналогичная программа, утвержденная в конце 2022 года.

Как следует из пояснительной записки, целью программы является «устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способствующих возможному нарушению обязательных требований законодательства в области обращения с животными». Документом предусмотрено формирование моделей социально ответственного, добросовестного и правового поведения подконтрольных субъектов. Следствием должно стать снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям и сокращение нарушений в области обращения с животными.

Еще одной целью программы станет «создание условий для доведения обязательных требований законодательства в области обращения с животными до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения». Итогом всего выше перечисленного должно стать повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. В целом государственный контроль в данной сфере направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами норм Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

ИА «Орелград»