Директора районного центра занятости будут судить

Орловчанка подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Подробности рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. Дело возбуждалось по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). К данному моменту следствие завершено. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Как установил Следственный комитет, подозреваемая, работая директором центра занятости Должанского района, давала сомнительные устные распоряжения главному бухгалтеру учреждения. От имени директора изготавливались приказы о выплате премий троим её подчинённым. Деньги на это «удовольствие» брались из средств, сэкономленных фондом оплаты труда.

Затем она требовала от работников частично возвращать ей полученные таким образом денежные средства. Подчинённые выполняли указания. Всё это продолжалось достаточно длительный период — с февраля 2018 по декабрь 2020 года. В итоге орловчанка незаконно получила около 228 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

«Обвиняемая вину в совершённом преступлении не признала, в то же время в полном объёме возместила причинённый преступлением ущерб», — отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»