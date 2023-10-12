Орловец попал под КАМАЗ без водителя

12.10.2023 | 15:00 Новости, Происшествия

Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

О необычном ДТП сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области. Оно произошло накануне во Мценском районе на территории «Отрадинского» сахарного комбината.

Всё случилось примерно в 11 часов 30 минут. На территории предприятия проводились ремонтные работы. КАМАЗ самопроизвольно стронулся с места и наехал на человека.

47-летний мужчина получил травмы. Судя по всему, они оказались достаточно серьёзными – пострадавшего пришлось госпитализировать.

Ранее ГИБДД сообщило, что в Орловской области причиной ДТП с тремя пострадавшими стал лось.

ИА «Орелград»


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