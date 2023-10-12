Экс-полицейский из Орла подозревается в хищении 421 литра топлива

12.10.2023 | 11:08 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Преступления происходили в течении двух месяцев.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». Как стало известно СМИ, предполагаемому похитителю всего 20 лет. Молодой человек по имени Лев устроился в орловскую полицию в апреле этого года – в качестве водителя оперативной группы.

Благодаря новой должности орловец получил топливную карту, которая позволяла оплачивать бензин из бюджетных средств. «В августе Лев присвоил её себе и решил заработать — закупал топливо на заправках, после чего продавал его заинтересованным лицам», — сообщает СМИ.

Таким образом, по текущей версии, за два месяца предприимчивый житель Орла продал 421 литр «служебного» топлива. Однако недавно преступления вскрылись. МВД провело проверку и уволило сотрудника. «Ему грозит уголовное дело», — отмечает источник.

Ранее стало известно, что полицейский из Ливенского района подозревается в мошенничестве.

Фото: t.me/ostorozhno_novosti

ИА «Орелград»


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