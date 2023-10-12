Простые орловцы перечислили в бюджет более 170 млн рублей

Всего им начислено около полутора миллиардов налогов.

Цифры прозвучали на пресс-конференции в УФНС России по Орловской области 11 октября. В настоящее время продолжается рассылка налоговых уведомлений. Всего их около 395 тысяч. Они появляются в личных кабинетах на сайте lkfl2.nalog.ru, на портале «Госуслуги» или оправляются заказными письмами. Исполнить налоговые обязательства гражданам необходимо не позднее 1 декабря – это крайний срок уплаты налогов в 2023 году.

На сегодняшний день в бюджет поступило более 170 миллионов рублей. Общая сумма налогов, которую предстоит оплатить физическим лицам, – 1,489 млрд рублей. Из этой массы 928 млн приходится на транспортный налог, 265 млн – земельный, 296 – иное имущество. Примечательно, что в регионе в 70 раз уменьшилось количество легковых транспортных средств, к которым применяются повышающие коэффициенты. Роскошными признаются только машины стоимостью более 10 млн рублей и не старше десяти лет. Таких в Орловской области в 2022 году было всего десять. В 2021 повышенный налог платили за машины стоимостью свыше 3 млн рублей.

ИА «Орелград»