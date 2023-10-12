Орловцам рекомендовали переходить на электронные налоговые уведомления

К Почте России есть вопросики.

Информирование граждан о начислении имущественных налогов обсудили в региональном УФНС на пресс-конференции 11 сентября. В 2023 году направлено более 395 тысяч налоговых уведомлений: около 156 тысяч размещено в личных кабинетах налогоплательщиков, направлено через единый портал государственных услуг более 1200 уведомлений, по почте заказными письмами – более 230 тысяч. За последние есть опасения, их высказал корреспондент «Орелграда». Доставит ли письма Почта России, учитывая кризис, в котором находится? Начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по Орловской области Елена Лёвушкина отметила, что служба рекомендует жителям региона переходить к электронным сервисам. Для этого регулярно проводится информирование и разъяснение преимуществ небумажных отношений, тем более что с 1 июля 2023 года получить уведомления на уплату налогов можно на Госуслугах. Это максимально упростит информирование и оплату.

Если уведомление все же не пришло до 1 ноября, а вы не являетесь льготником, следует обратиться в налоговую любым доступным способом. Информация о налоговых ставках, льготах и вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) содержится в рубрике по ссылке. Справку также можно получить по телефону 8 800 222-22-22.

ИА «Орелград»