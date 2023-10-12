В Орловской области резко снизилось число роскошных автомобилей

Лишь девять владельцев машин будут платить налог с повышающим коэффициентом.

Данные привел начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС России по Орловской области Игорь Коротков на пресс-конференции 11 октября. В 2021 году в регионе 654 налогоплательщика (физлица) платили за 709 автомобилей налог с применением повышающего коэффициента, в 2022 осталось девять налогоплательщиков и десять машин.

В настоящий момент повышающие коэффициенты применяются при исчислении налога на легковые автомобили стоимостью свыше 10 миллионов и не старше десяти лет. В 2021 в перечне роскошных, требующих повышающего коэффициента при налогообложении, значились машины стоимостью от 3 миллионов не старше трех лет.

На днях «Коммерсант» опубликовал материал на основе исследования FinExpertiza. Согласно их данным, в Орловской области зарегистрированы 14 премиальных автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. Меньше только в Мордовии, Республике Алтай, Хакасии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Тыве и Еврейской автономной области. Среди регионов Черноземья наибольшее число роскошных автомобилей в Воронежской области — 136.

ИА «Орелград»