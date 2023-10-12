Орловские производители подняли цены

Индексы цен производителей подсчитали аналитики.

По данным Орелстата, индекс цен производителей Орловской области на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в августе 2023 года относительно июля 2023 года составил 101,7 процента, в том числе: на продукцию обрабатывающих производств – 101,8 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 100,2 процента. Цены на услуги предприятий сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений по сравнению с июлем не изменились.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной аграриями региона в августе 2023 года, по сравнению с июлем 2023 года составил 100,5 процента, в том числе: в растениеводстве – 99,4 процента, в животноводстве – 102 процента. Как правило, рост цен на продукцию провоцируют сопутствующие ценовые изменения, например, рост цен на бензин и логистику. По подсчетам статистиков, индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в августе 2023 года в Орловской области составил 100,3 процента, в том числе на междугородные перевозки – 100,5 процента. Цены на городские и пригородные перевозки по сравнению с июлем остались без изменения.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за август 2023 года равен 101,1 процента, — следует из информации Орелстата, — в том числе индекс цен производителей строительной продукции – 99,8 процента, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 102,3 процента, индекс цен на прочую продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения – 101,9 процента».

ИА «Орелград»