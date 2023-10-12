Клычков обещал представить новых членов правительства в понедельник

Губернатор Орловской области сообщит, кто останется, а кто уйдет.

Также изменится структура руководства региона. Об этом Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях 11 октября.

«Приходит время для окончания процесса формирования нового состава областного правительства. В понедельник представлю вам информацию об изменениях: структуре правительства, о том, кто продолжит работу в нашей команде, а кто в силу различных причин ее покинет».

В настоящий момент у Клычкова шесть заместителей. Также в правительстве региона девять «рядовых» членов. Новый состав органа власти формируется после выборов главы региона. Первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов ушел в Совет Федерации. Его полномочия могут разделить между несколькими членами правительства. Ходят слухи об уходе главы депздрава Игоря Петчина. Пока вакантно место члена правительства Орловской области — руководителя департамента промышленности и торговли.

ИА «Орелград»