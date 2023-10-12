Клычков обещал представить новых членов правительства в понедельник

12.10.2023 | 9:15 Важное, Новости, Общество

Губернатор Орловской области сообщит, кто останется, а кто уйдет.

Фото: ИА «Орелград»

Также изменится структура руководства региона. Об этом Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях 11 октября.

«Приходит время для окончания процесса формирования нового состава областного правительства. В понедельник представлю вам информацию об изменениях: структуре правительства, о том, кто продолжит работу в нашей команде, а кто в силу различных причин ее покинет».

В настоящий момент у Клычкова шесть заместителей. Также в правительстве региона девять «рядовых» членов. Новый состав органа власти формируется после выборов главы региона. Первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов ушел в Совет Федерации. Его полномочия могут разделить между несколькими членами правительства. Ходят слухи об уходе главы депздрава Игоря Петчина. Пока вакантно место члена правительства Орловской области — руководителя департамента промышленности и торговли.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования