Орлу дадут дополнительные средства на Красный мост

Возможно, это позволит, наконец, завершить строительство.

Соответствующее решение приняли в федеральном правительстве. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ряду регионов выделят около 60 миллиардов рублей на ремонт и строительство инфраструктурных объектов. Одним из получателей финансовой помощи станет и Орловская область, где таким образом поддержат важнейший проект по реконструкции Красного моста.

Как сообщают «Орловские новости», речь идёт о сумме в 655 миллионов рублей. Однако официальное распоряжение ещё не издано, поэтому данная цифра может измениться.

Ранее, в августе этого года, сообщалось, что на реконструкцию Красного моста дополнительно выделяли 50 миллионов рублей. Тогда же стало известно, что общая сумма строительства повысилась до 1,9 миллиарда рублей (против изначальной в 1,3 миллиарда).

Объект должны сдать 30 ноября текущего года. Тогда же состоится и окончательный расчёт. Сейчас работы выполняет ООО «Уваровская ПМК №22», сменившее предыдущего подрядчика – ООО «Ремспецмост».

Год назад гендиректор последней компании был осуждён за мошенничество на 4,5 года колонии общего режима. Суд признал его виновным в хищении 76 миллионов рублей, в том числе, при работах по реконструкции Красного моста.

ИА «Орелград»