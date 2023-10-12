Ушла из жизни профессор ОГУ Елена Тюхова

12.10.2023 | 17:14 Новости, Образование

Орловчанке было 88 лет.

Фото: oreluniver.ru

Около 50 из них она проработала в Орловском государственном университете имени Тургенева. Об этом сообщается на сайте вуза.

Елена Васильевна Тюхова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова. Затем она начала трудовую деятельность в ОГУ (тогда — Орловском государственном педагогическом институте) на факультете русского языка и литературы.

Вся научная и педагогическая деятельность Тюховой оказалась связана с изучением творческого наследия русских писателей-классиков. Около пяти лет (с 1979 по 1983) она работала деканом факультета русского языка и литературы ОГПИ.

Орловчанка являлась кандидатом филологических наук, профессором кафедры русской литературы 11-19-го веков института филологии ОГУ. В 2002-м году указом президента Тюховой присвоили звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

ИА «Орелград»


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