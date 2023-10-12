В Орле дети из спортшколы №1 остались без бассейна

Причиной стали сложности с расписанием работы тренера.

Сразу несколько публикаций на данную тему недавно появились на портале «Обращаем внимание», который когда-то позиционировался как один из основных каналов для связи орловцев и представителей власти.

Одно из обращений является коллективным. Оно направлено от имени родителей учащихся спортшколы №1 города Орла. Учреждение находится на улице Карачевской, 74, но дети, которые занимаются плаванием, ходят для этого в бассейн на стадионе имени Ленина.

Однако с нового учебного года юным орловцам (из одной из групп) приходится учиться плавать на суше. Дети занимаются под управлением тренера Татьяны Верижниковой. Как утверждается в обращении, орловчанке и её подопечным отказали в возможности проводить тренировки на стадионе, как это было в минувшем учебном году. После этого она, вместе с родителями учащихся, попыталась «пристроить» свою группу в другие бассейны (ОГУ имени Тургенева и школы №51). Однако и эти попытки закончились только отказами.

В обращении, которое поступило от имени родителя одной из учениц, уточняется, что проблемы с предоставлением бассейнов обусловлены фактором времени. Дети не могут найти место для занятий, так как оно требуется именно по вечерам. Отмечается, что занятия в общеобразовательных школах у них проходят, в основном, во вторую смену.

«На данный момент нашу группу хотят расформировать, потому что у нас с начала учебного года только тренировки в зале, тренировок на воде нет», — подчёркивает автор обращения.

Ответ на данные обращения поступил из областного Департамента физкультуры и спорта. Как пояснил его руководитель Алексей Берестов, Татьяна Верижникова работает в спортшколе №1 по совместительству. Её основное место работы — Училище олимпийского резерва. Судя по всему, именно это обстоятельство и спровоцировало сложности с поиском бассейна, свободного именно в нужный отрезок суток. «По законодательству РФ часы работы совместителей не должны накладываться на рабочее время по основному месту работы», — подчеркнули в Департаменте.

Также Департамент «отмежевался» от опорного вуза и 51-й школы, указав, что они не являются его подведомственными учреждениями. В итоге единственный выход, который предлагают чиновники – это перевод детей к другому тренеру. «В случае согласия родителей обучающегося на перевод в другую группу для занятий плаванием, администрацией спортивной школы будут выполнены все необходимые мероприятия», — отметили в обладминистрации.

ИА «Орелград»