В отношении орловца Бывшева возбудили новое дело

12.10.2023 | 15:30 Закон и порядок, Новости, СВО

Его подозревают в распространении ложной информации об армии.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщил телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», по текущей версии, весной этого года Бывшев опубликовал во «ВКонтакте» пост, посвящённый событиям специальной военной операции. Известно, что он касался того, что происходило в Буче и Мариуполе. Пост обвинял российских военных в убийствах мирного населения, что категорически отрицается Министерством обороны.

Указывается, что данное действие совершалось «в целях подрыва авторитета» властей и армии РФ. Соответствующая статья (207.3 – «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил») появилась в УК РФ в 2022-м году, после начала СВО.

Ещё с февраля этого года Александр Бывшев находится в СИЗО города Орла в связи с другим уголовным делом. Его обвиняют в призывах к террористической деятельности. Ранее он также привлекался к уголовной и административной ответственности по схожим поводам. В мае этого года его внесли в официальный список экстремистов и террористов.

До водворения в СИЗО Бывшев проживал в посёлке Кромы. Известно, что долгое время мужчина преподавал английский язык в местной школе.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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