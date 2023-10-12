В отношении орловца Бывшева возбудили новое дело

Его подозревают в распространении ложной информации об армии.

Как сообщил телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», по текущей версии, весной этого года Бывшев опубликовал во «ВКонтакте» пост, посвящённый событиям специальной военной операции. Известно, что он касался того, что происходило в Буче и Мариуполе. Пост обвинял российских военных в убийствах мирного населения, что категорически отрицается Министерством обороны.

Указывается, что данное действие совершалось «в целях подрыва авторитета» властей и армии РФ. Соответствующая статья (207.3 – «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил») появилась в УК РФ в 2022-м году, после начала СВО.

Ещё с февраля этого года Александр Бывшев находится в СИЗО города Орла в связи с другим уголовным делом. Его обвиняют в призывах к террористической деятельности. Ранее он также привлекался к уголовной и административной ответственности по схожим поводам. В мае этого года его внесли в официальный список экстремистов и террористов.

До водворения в СИЗО Бывшев проживал в посёлке Кромы. Известно, что долгое время мужчина преподавал английский язык в местной школе.

ИА «Орелград»