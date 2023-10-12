В Орле открыли выставку ко Всемирному дню хлеба

Праздник отмечается во многих странах мира 16 октября.

В колонном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина открылась книжная выставка «От зерна – до каравая». Экспозиция приурочена к Всемирному дню хлеба, отмечаемому во многих странах мира 16 октября. Как пояснили в библиотеке, выставка проработает по 2 ноября 2023 года. Ее основная цель — познакомить посетителей с литературой о значении хлеба в жизни человека, о традициях его производства от древнейших времен до наших дней и секретах приготовления в домашних условиях.

«На Руси хлеб почитался, как святыня, любовь к нему передавалась из поколения в поколение, — говорят в «Бунинке». — Хлеб берегли, в честь него слагали песни, хлебом-солью встречали гостей. Хлеб – символ достатка и благополучия, всегда ставится во главе стола. На экспозиции будут представлены книги «Хлеб наш насущный» Б. А. Алмазова, «Хлеб» В. И. Степаненко, «О нашем хлебе» А. Н. Оганезова, «Хлеб на нашем столе» В. С. Зеленцова, Т. Н. Ивановой».

Часть экспозиции отведена для специализированных изданий, которые наверняка привлекут внимание профессиональных аграриев. Например, на книжных полках представлены тематические издания о технологиях возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также книги о секретах мукомольного и хлебопекарного производства. Последние, вероятно, будут особенно интересны специалистам зерноперерабатывающих предприятий и хлебозаводов.

«Выставка адресована специалистам сельскохозяйственных производств, элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий, студентам вузов. Многие издания будут интересны широкому кругу читателей, — резюмируют в библиотеке имени Бунина.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»