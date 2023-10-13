Под Орлом нашли восемь незаконных свалок и шесть карьеров

Управление Россельхознадзора отчиталось о проделанной работе.

За 9 месяцев 2023 года сотрудниками Территориального управления Россельхознадзора в Орловской области было выявлено восемь несанкционированных свалок на землях сельхозназначения общей площадью 0,76 га и шесть несанкционированных карьеров на общей площади 11,6 га. На настоящий момент ликвидировано шесть свалок на площади 0,64 га, остальные нарушенные площади охвачены предостережениями. Такие сведения привело Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, отчитавшееся о результатах работы за прошедшие три квартала.

В ведомстве сообщили, что в сентябре в рамках федерального государственного земельного надзора были проведены выездные обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения. В результате на территории Орловского муниципального округа было обнаружено сразу два участка с выемками, то есть с отсутствующим плодородным слоем почвы.

«Одновременно с этим установлен факт захламления земельных участков отходами ТБО (навалы досок, бетонных плит, битого кирпича и камня), — следует из информации ТУ Россельхознадзора. — Площадь выемки составила 1,04 га, а площадь несанкционированной свалки — 0,018 га. Арендатором вышеуказанных земельных участков является ООО «Калита». В целях предупреждения совершения административного правонарушения, в адрес ООО были направлены соответствующие предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

К слову, в целом сотрудниками ТУ Россельхознадзора на территории Орловской области за 9 месяцев текущего года было проконтролировано свыше 27,5 тысячи земель сельскохозяйственного назначения, проведено 381 контрольно-надзорное мероприятие. Основная доля — это мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами, то есть выездные обследования, наблюдения за соблюдением обязательных требований, мониторинг безопасности.

ИА «Орелград»