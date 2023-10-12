На Орловщине тепло пришло не во все детсады и школы

Учеников перевели на дистанционное обучение.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в соцсетях, основные работы по подключению к источникам теплоснабжения завершены как на социальных объектах, так и в жилом фонде. Однако есть и исключения.

Среди детских садов неподключёнными остаются здания двух учреждений – во Мценске и в Новосильском районе. Губернатор объяснил это «ремонтными работами». В остальных 248 садиках области уже тепло.

Также проблемными оказались две школы – в Знаменском и Новосильском районах. Учеников пришлось перевести на дистанционное обучение. В первом случае причина в только что отстроенной котельной, где ведутся наладочные работы. Во втором случае ремонт идёт на теплотрассе.

В жилом фонде неподключёнными остаются 64 дома из 4379. «Холодные» здания находятся в Орле, Мценске, Ливенском и Верховском районах.

Отдельно Клычков отметил не слишком качественную работу Управляющей компании «Умный дом», которая, по его мнению, не слишком хорошо справляется со своими обязанностями. «Вы когда с жителями переписываетесь, и жители вам пишут о ваших же задачах, не надо писать – мол, пишите кому хотите, найдите нам пять слесарей. Это ваши прямые обязанности, будьте добры их выполнять», — высказался губернатор.

Также в рамках прямого эфира орловский глава рассказал о параметрах областного бюджета на будущий год.

ИА «Орелград»