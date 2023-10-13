Более 2000 орловцев подали заявки на догазификацию

Газовые сети построены до границ земельных участков.

В Орловской области с момента старта программы социальной бесплатной догазификации в работу было принято 2662 заявки от жителей региона. Из них 2545 были переведены в договоры, а 2005 уже исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в регионе построены 230 километров распределительных сетей. Такие данные привели в региональном отделении политической партии «Единая Россия».

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Орел», депутата Орловского областного Совета народных депутатов Александра Грачева, программа догазификация уже создала возможность для подключения свыше 2000 домовладений в Орловской области, при этом потенциал еще имеется, ресурс не исчерпан.

«Потенциал догазификации в нашем регионе превышает 2940 домовладений, — считает Александр Грачев. — Чтобы каждый житель газифицированного населенного пункта воспользовался программой, совместно с органами власти региона мы ведем регулярную информационную работу». Кстати, подать заявки на догазификацию в Орловской области можно несколькими способами, например, обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти в один из ее офисов, через порталы Госуслуг, МФЦ или единого оператора газификации.

«Год назад глава государства поручил включить программу социальной догазификации школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы – 3 тысячи объектов», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который принял участие в подключении к газу по программе социальной догазификации первых социальных объектов.

ИА «Орелград»