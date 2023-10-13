Дознавателя из Глазуновки осудили за незаконные поправки

Следствие обвинило коллегу в нежелании исполнять должностные обязанности.

Стали известны детали решения по уголовному делу, вынесенного в сентябре Глазуновским районным судом Орловской области. Местного жителя тогда признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ (умышленное преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления). Поясним, что на скамье подсудимых оказался теперь уже бывший дознаватель отделения МВД России по Глазуновскому району.

Как бы то ни было, но суд пришел к выводу, что у дознавателя возник и сформировался преступный умысел, направленный на совершение служебного подлога в виде тождественных действий, а именно на подделку подписей подозреваемых, обвиняемых и их защитника в протоколах следственных и процессуальных действий. Точное время совершения подлога в ходе следствия не было установлено. Но суд решил, что дознаватель, находясь в своем служебном кабинете и действуя из личной заинтересованности, неоднократно вносил в протоколы незаконные «поправки».

В частности, в одном случае он собственноручно подделал три подписи подозреваемого и три подписи его защитника в протоколе их ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы. Были выявлены и другие подделки, включая искажение дат. В судебном заседании подсудимый вину признал и поддержал заявленное им ранее ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. Суд приговорил его к выплате штрафа в доход государства в размере 50 тысяч рублей и на один год лишил права занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

ИА «Орелград»