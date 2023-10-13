В Орле принято решение о комплексном развитии территории на стыке районов

Постановление об этом подписано мэром Юрием Парахиным 11 октября.

Принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки в Железнодорожном и Северном районах, ограниченной улицами Северной, Раздольной, Гайдара, границей муниципального образования, а также включающей в себя земельные участки улицы Льва Толстого по нечетной стороне от дома № 1 до дома № 17, по четной стороне от дома № 14 до дома № 20 и земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030116:51.

Минимальный объем возможного строительства жилья – 118,8 тыс. кв. м. Срок реализации – десять лет. Шесть месяцев отводится на подготовку документации по планировке территории. До объявления конкурса на заключение договора о КРТ чиновники должны утвердить перечень объектов капстроительства, хозпостроек, гаражей и участков, которые подлежат изъятию.

Схемы-карты с обозначением территории, подлежащей комплексному развитию, к постановлению не прилагается. «Орелград» отметил на публичной кадастровой карте основные ориентиры, обрисовывающие контуры КРТ.

ИА «Орелград»