На Орловщине выявили нарколабораторию

Изъято около 9 килограммов мефедрона.

Задержан подозреваемый в оптовом изготовлении наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

По текущей версии, весь незаконный «проект» является инициативой одного человека – 33-хлетнего орловца. Он подошёл к делу серьёзно и специально приобрёл для своего «предприятия» дом в Залегощенском районе, на окраине одной из деревень.

На придомовой территории в нежилой постройке орловец оборудовал помещение для изготовления наркотического средства, завёз туда оборудование и прекурсоры. Здесь полиция изъяла 9 килограммов 155,94 грамма мефедрона, а также предметы, которые использовались при изготовлении наркотика (холодильники, вакууматор, насосы, канистры и вёдра).

«Из незаконного оборота было изъято более 30000 разовых доз наркотического средства», — отметили в полиции. Подозреваемый признал, что изготавливал наркотики именно для дальнейшего незаконного сбыта.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему вменяют часть 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ. Орловцу грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. В этом им помогли коллеги из Главного управления наркоконтроля МВД России.

ИА «Орелград»