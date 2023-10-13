Орловщина поможет участникам СВО картошкой

Организуются систематические поставки.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, именно с этим корнеплодом в зоне специальной военной операции наблюдаются определённые проблемы. Бойцам приходится покупать картофель самостоятельно на стихийных рынках.

«Очевидное решение – помогать нашим ребятам с поставкой этого корнеплода… Дал поручение своему советнику Сергею Владимировичу Лежневу и заместителю губернатора по развитию АПК Сергею Петровичу Борзенкову организовать работу по регулярной доставке картофеля в качестве гуманитарной помощи военнослужащим, занятым в специальной военной операции», — высказался губернатор.

По словам Клычкова, первые 20 тонн картофеля уже доставлены по назначению. Это продукция, пожертвованная фермером Игорем Верижниковым из Орловского муниципального округа. В ближайшее время планируется доставить ещё 60 тонн корнеплодов.

Кроме того, орловцы привезли в зону СВО очередную партию воды весом в 20 тонн. Таким образом, общий вес «живительной влаги», доставленной на передовую, составляет уже 690 тонн.

ИА «Орелград»