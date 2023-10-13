Орловцы считают, что реконструкция аэропорта плохо пахнет

Также жильцы соседних улиц жалуются на гарь и пыль.

Пост на эту тему опубликовал в соцсетях первый заместитель председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Жительница улицы Планерной рассказала ему, что на территории аэропорта, где сейчас идёт реконструкция, работает асфальтобетонный завод, где периодически сжигают мусор или покрышки. Образуется едкий дым, который всерьёз беспокоит местных жителей.

«Мы выедем на место, вместе с коллегами из Роспотребнадзора, если будут найдены нарушения, они получат правовую оценку», — высказался Вдовин.

«Орловские новости» сообщают, что орловцы, недовольные ситуацией, уже обращались в Роспотребнадзор. При этом они жаловались не только на зловонный дым, но и на грязную пыль. Однако пока ведомство не выявило никаких нарушений.

Реконструкция аэропорта «Южный» должна завершиться 29 декабря текущего года. Основным подрядчиком является московская компания «Ирмаст-Холдинг», однако к делу привлечены ещё целых пять субподрядчиков.

Контракт был заключён в ноябре минувшего года. Его стоимость потянула на 1 миллиард 10 миллионов 101 тысячу рублей. При этом речь идёт только о первом этапе реконструкции, в рамках которого инфраструктура аэропорта будет доведена до требований, предъявляемых к посадочным площадкам.

ИА «Орелград»