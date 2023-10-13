Объявлены результаты торгов по продаже «Орел-Отеля»

Назначенная мэрией цена по-прежнему заложена в бюджет города Орла.

Подведены итоги аукциона по продаже объектов, входящих в состав казны города Орла. Речь идет о продаже 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Торги проводились на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Это был открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион в электронной форме. Аукционная комиссия признала торги несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки на участие. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Напомним, что по аналогичной причине ранее были признаны несостоявшимися аукционы по продаже пакета акций «Орел-Отеля», назначенные на 22.04.2021, 03.09.2021, 19.05.2022, 30.06.2022 и 05.05.2023 года.

Возможно, покупателей не устраивает цена, которая на этот раз составляла 1,018 миллиарда рублей. Однако выручка от продажи этих акций заложена в бюджет города Орла на 2023 год в качестве основного источника покрытия дефицита бюджета. И поправок в этом отношении в главный финансовый документ города еще не вносилось. Возможно, акции до конца года будут вновь выставлены на торги. Напомним также, что власти пытаются пустить с молотка 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акции, составляющих 100 процентов уставного капитала АО «ГК «Орел-Отель» и находящихся в муниципальной собственности.

Начальная цена пакета акций была установлена на основании отчета независимого оценщика, в качестве которого по заказу управления муниципального имущества и землепользования выступило ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона был установлен в размере 50,912 миллиона рублей. Уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» составляет 10,823 миллиона рублей, поскольку он складывается из номинальной стоимости акций, которая составляет 1000 рублей за штуку. Напомним также, что в состав АО входят здания муниципальных гостиниц «Русь» и «Орел», а также земельные участки под ними и несколько дополнительных пристроек. Среднесписочная численность работников общества на момент объявления торгов составляла 87 человек.

ИА «Орелград»