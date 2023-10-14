В Орловской области могут сократить посевы зерновых культур

Ставку предполагается сделать на более доходные технические культуры.

Правительство Орловской области оценило перспективы развития сельского хозяйства в 2024-2026 годах. Как следует из соответствующего постановления, оно будет проходить в условиях внешнего санкционного давления, в частности сокращения импорта и перестройки производственно-логистических цепочек. «В Орловской области в условиях санкционного режима деятельность отдельных сельскохозяйственных предприятий будет сопряжена с поиском новых рынков сбыта продукции, налаживанием торговых связей, — говорится в документе. — При этом риски закрытия либо сокращения производства и высвобождения работников незначительны».

Согласно данным правительства, приоритетными направлениями растениеводства станут развитие отечественного конкурентоспособного рынка сортов и семян сельхозкультур и увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами. Также в число приоритетов включено развитие садоводства (планируется закладка новых садов не менее 25 га в год), введение в оборот неиспользуемой пашни путем проведения культуртехнических работ и материально-техническая модернизация и использование современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

«В прогнозном периоде перспективными направлениями деятельности предприятий останутся производство масличных культур и сахарной свеклы, а также увеличится производство овощей и картофеля, — говорится в документе. – Планируется изменение структуры посевных площадей: сокращение под зерновыми культурами и увеличение под техническими. В связи с высокой доходностью увеличится производство рапса. Дальнейший рост объемов производства данных культур будет определяться повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках».

Что касается животноводства, то здесь ключевые факторы развития в прогнозном периоде будут связаны с формированием конкурентоспособной племенной базы и проведением селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными. Приоритетом также названо строительство и модернизация современных животноводческих комплексов молочного направления, развитие мясного скотоводства и экспортного потенциала. С учетом указанных факторов, по прогнозной оценке, объем производства сельскохозяйственной продукции в 2026 году увеличится относительно 2023 года на 31,3 миллиарда рублей, или на 20,7 процента в действующих ценах, и составит 182,3 миллиарда рублей.

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2024-2026 годах составит около 102 процента, — прогнозируют чиновники. — Индекс производства пищевых продуктов по отношению к предыдущему году в 2024 году составит 101 процент, в 2025 году – 102,8 процента, в 2026 году – 103,4 процента».

ИА «Орелград»