В Орле стартовала акция «Книга детям Донбасса»

Благотворительную акцию запустил вузовский штаб #МЫВМЕСТЕ.

Департамент по проектам развития территории Орловской области, исторический факультет ОГУ имени И. С. Тургенева и Ресурсный центр добровольчества вуза запустил благотворительную акцию «Книга детям Донбасса». Она продлится по 31 октября 2023 года в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ. Как сообщили в ОГУ, желающие могут передать организаторам в безвозмездное пользование книжные издания любых авторов и жанров (проза, поэзия, публицистика, научно-популярные издания и т.д.) для читателей любого возраста (детей, подростков, юношества).

«Все собранные в ходе акции книги включаются в состав единого фонда: обрабатываются, учитываются, передаются в образовательные организации Донецкой и Луганской народных республик с целью вернуть детям Донбасса возможность учиться и развиваться в привычной русскоязычной среде, — поясни в опорном вузе. — Пункт приема книг организован в Ресурсном центре добровольчества ОГУ имени И. С. Тургенева по адресу: г. Орел, пл. Каменская, дом 1, кабинет 125 с 15.00 до 18.00 с понедельника по пятницу».

Напомним, что в сентябре орловские библиотеки объявили сбор книг для библиотек Троицкого района ЛНР в рамках акции «Читаем по-русски!». В августе руководители областных библиотек побывали с гуманитарной миссией в Троицком районе и доставили в туда около полутора тысяч экземпляров книг, собранных Бунинкой, Пришвинкой, областной специальной библиотекой для слепых, областным Домом литераторов, издательствами и жителями города.

Но в библиотеках ЛНР по-прежнему ощущается дефицит книг на русском языке. Поэтому Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина и областная детская библиотека им. М. М. Пришвина организовали областную акцию «Читаем по-русски!» и призвали жителей Орловской области поддержать ее. Книги можно принести до 1 ноября в пункты сбора, причем принимаются только новые книги. Затем они будут упакованы и доставлены в Центральную Троицкую библиотеку ЛНР с последующим их распределением в библиотеки района.

ИА «Орелград»