Орловцам предложили оценить коррупцию в налоговых органах

Ведомство само проводит онлайн-опрос общественного мнения.

Жители Орловской области получили возможность оценить эффективность деятельности налоговых органов по профилактике коррупции. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Как пояснили в ведомстве, желающие могут принять участие в онлайн-опросе, который будет проводиться в период с 15 октября по 15 ноября 2023 года. Механизм запущен «в целях определения эффективности деятельности подразделений УФНС по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также всестороннего анализа комплекса проводимых антикоррупционных мероприятий».

Много времени у респондентов участие в опросе не займет. На самом деле, в анкету включен только один вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». А для ответа надо всего лишь выбрать один из трех предложенных вариантов: высокий, средний или низкий уровень. Пройти короткий онлайн-опрос можно на сайте ФНС России.

«Профилактика коррупционных правонарушений призвана обеспечить безопасную деятельность работников налоговых органов региона, а также направлена на предупреждение и пресечение ими должностных правонарушений», — отметили в областной налоговой службе.

Добавим, что в ФНС реализуется собственный план противодействия коррупции, рассчитанный на 2021-2024 годы. Он состоит из четырех разделов и содержит комплекс мероприятий антикоррупционного характера. Например, разделом I предусмотрено повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов. В 2022 году, к примеру, в центральном аппарате Федеральной налоговой службы были рассмотрены 119 уведомлений работодателей о заключении трудовых и гражданско-правовых договоров с бывшими сотрудниками налоговых органов. В каждом конкретном случае проводилась проверка наличия или отсутствия фактов осуществления ими функций государственного управления и контрольно-надзорных функций в отношении организации-работодателя. Случаев несоблюдения требований закона выявлено не было.

В территориальных налоговых органах подобный анализ был проведен в отношении 12 192 граждан, ранее замещавших должности в налоговых органах, но затем перешедших на работу в различные организации. По результатам анализа было проведено 390 проверок, в ходе которых было выявлено 52 нарушений указанных ограничений. По результатам указанных проверок шести 6 гражданам было отказано в замещении должности или выполнении работы, а восемь трудовых договоров были расторгнуты.

ИА «Орелград»