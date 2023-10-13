В школах Орловщины неправильно хранили люминесцентные лампы

13.10.2023 | 18:20 Закон и порядок, Новости, Образование

Нарушения выявили в Глазуновском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, их допустили в двух местных общеобразовательных учреждениях — Краснослободской и Тагинской школах. Речь идёт не о новых, а об отработанных лампах, поэтому данные факты классифицировали как нарушение правил об обращении с отходами.

«Отработанные осветительные устройства хранятся… без индивидуальной и транспортной упаковки, обеспечивающих их сохранность, навалом совместно со стройматериалами», — отметили в надзорном ведомстве.

В итоге в отношении руководителей школ возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения каждого виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Также в адрес директоров внесли представления об устранении нарушений. Исполнение этих актов находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство привлекло к ответственности полицейского, который предоставил проверяющим неправильную статистику.

ИА «Орелград»


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