В школах Орловщины неправильно хранили люминесцентные лампы

Нарушения выявили в Глазуновском районе.
Как сообщает прокуратура Орловской области, их допустили в двух местных общеобразовательных учреждениях — Краснослободской и Тагинской школах. Речь идёт не о новых, а об отработанных лампах, поэтому данные факты классифицировали как нарушение правил об обращении с отходами.
«Отработанные осветительные устройства хранятся… без индивидуальной и транспортной упаковки, обеспечивающих их сохранность, навалом совместно со стройматериалами», — отметили в надзорном ведомстве.
В итоге в отношении руководителей школ возбудили административные дела. По результатам их рассмотрения каждого виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Также в адрес директоров внесли представления об устранении нарушений. Исполнение этих актов находится на контроле прокуратуры.
Ранее стало известно, что надзорное ведомство привлекло к ответственности полицейского, который предоставил проверяющим неправильную статистику.
ИА «Орелград»