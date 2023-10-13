В Орле признали незаконной рекламу банковских услуг

Суд поддержал решение Орловского УФАС России в споре с одним из российских банков.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил в силе решение антимонопольного органа о признании рекламы финансовых услуг от «Росбанка» противоречащей требованиям закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте Орловского УФАС России. В пресс-службе ведомства пояснили, что ставшая предметом спора реклама распространялась «посредством звонка на телефон потребителя без его предварительного согласия, что послужило поводом для обращения гражданина в антимонопольный орган с жалобой».

Сигнал недовольного орловца был рассмотрен специально созданной комиссией. Прежде всего, она определила, являлся ли телефонный звонок рекламой. Дело в том, что у рекламы имеется несколько классифицирующих признаков, установленных законом. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «О рекламе» реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке.

«Решением Орловского УФАС России было установлено, что распространявшаяся информация является рекламой, так как она направлена на продвижение определенных финансовых продуктов банка — вклада, накопительного счета, кредита, — пояснили в антимонопольной службе. — А вот надлежащее согласие гражданина-абонента на получение указанной рекламы финансовых услуг у «Росбанка» отсутствовало, что противоречит требованиям действующего законодательства».

Антимонопольная комиссия признала факт нарушения закона о рекламе, но банк попытался отменить решение госоргана по суду. Дело сначала было рассмотрено в арбитражном суде Орловской области, который в удовлетворении требований банку отказал. Он поддержал правомерность решения антимонопольного органа, что затем сделал и апелляционный суд, признавший решение УФАС обоснованным и законным.

ИА «Орелград»