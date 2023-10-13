Орловцу вручили медаль «Отец солдата»

13.10.2023 | 13:02 Новости, СВО

Его сын погиб в зоне СВО.

Фото: mirbelogorya.ru

Торжественная церемония прошла в Москве в Музее Победы. Мероприятие приурочили ко Дню отца, который отмечается 15 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, медаль общественного признания получили 27 отцов из разных регионов России. Все их истории связаны со специальной военной операцией на Украине.

Отметили наградой и орловца Николая Кузнецова. Его сын, Николай Николаевич Кузнецов, мобилизованный осенью 2022-го года, погиб в феврале на территории Луганской Народной Республики. Это случилось под Макеевкой.

Кузнецов исполнял свой воинский долг – выводил свою команду с поля боя и эвакуировал бойцов. Орловцу было 24 года. Недавно имя Николая Кузнецова увековечили в его родной Моховской школе Залегощенского района.

Также медалью отметили жителей Астраханской, Брянской, Костромской, Смоленской, Бурятии, Пермского края и других регионов. Награда учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России» в рамках гуманитарной и просветительской акции.

Фото: пресс-служба администрации Орла

ИА «Орелград»


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