В Орле вынесли приговор троим экстремистам-организаторам

Все они получили реальные сроки лишения свободы.

Речь идёт о приверженцах экстремистской организации, запрещённой в Российской Федерации — «Свидетели Иеговы». Подробности рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области.

Как установил суд, данные граждане не просто состояли в местном отделении организации, но и руководили им. Они занимались активной организационной работой, проводили различные собрания, советы старейшин, распространяли литературу, признанную экстремистской. Также осуждённые собирали и тратили финансовые средства и вовлекали орловцев в незаконную деятельность.

В итоге всех троих признали виновными по части 1 статьи 282.2 УК РФ («организация деятельности экстремистской организации»). Каждый приговорён к шести годам колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Скорее всего, осуждённые — это трое мужчин, задержанные в конце 2020-го года. Известно, что один из них прибыл на Орловщину из Ставропольского края, чтобы заменить предыдущего лидера орловской ячейки организации – гражданина Дании, тоже осуждённого на реальный срок.

ИА «Орелград»