СМИ сообщили о проблемах с орловской судмедэкспертизой

13.10.2023 | 17:39 Важное, Медицина, Новости, Общество

Коллективные письма подписали 49 человек.

Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы. Фото: sudmed57.ru

Новость сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Как утверждает данный источник, подписанты направили послания в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

Письма посвящены состоянию судебной медицинской экспертизы в России. Авторы считают, что она находится в плачевном состоянии. По утверждению СМИ, среди тех, кто подписал письма – потерпевшие, чьи родственники после кончины не были обследованы должным образом.

Указывается, что одним из наиболее серьёзных «очагов недовольства» является Орёл. Также в этом ключе упоминаются Москва, Самара, Саранск и Саратов.

Конкретных примеров, связанных именно с нашим регионом, в публикации не приводится. Однако не так давно Экс-кандидат в губернаторы Орловщины Владислав Абрамов рассказал о смерти своего отца, которая произошла в больнице Семашко. При этом орловец уточнил, что, по его личной инициативе, посмертное вскрытие проводилось не в этом, а в другом медицинском учреждении.

ИА «Орелград»


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