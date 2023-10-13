СМИ сообщили о проблемах с орловской судмедэкспертизой

Коллективные письма подписали 49 человек.

Новость сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Как утверждает данный источник, подписанты направили послания в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России, а также уполномоченному по правам человека в РФ.

Письма посвящены состоянию судебной медицинской экспертизы в России. Авторы считают, что она находится в плачевном состоянии. По утверждению СМИ, среди тех, кто подписал письма – потерпевшие, чьи родственники после кончины не были обследованы должным образом.

Указывается, что одним из наиболее серьёзных «очагов недовольства» является Орёл. Также в этом ключе упоминаются Москва, Самара, Саранск и Саратов.

Конкретных примеров, связанных именно с нашим регионом, в публикации не приводится. Однако не так давно Экс-кандидат в губернаторы Орловщины Владислав Абрамов рассказал о смерти своего отца, которая произошла в больнице Семашко. При этом орловец уточнил, что, по его личной инициативе, посмертное вскрытие проводилось не в этом, а в другом медицинском учреждении.

ИА «Орелград»