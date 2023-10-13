Под Орлом полицейского оштрафовали за ошибки в статистике

13.10.2023 | 16:43 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила прокуратура.

Фото: ИА «Орелград»

 

Как рассказали в надзорном ведомстве, проверка проходила в отделении МВД по Малоархангельскому району. В фокусе внимания оказалось исполнение законодательства о статистическом учете.

Выяснилось, что заместитель начальника отделения (начальник следственной группы) предоставил недостоверные сведения. Они касались работы следствия и относились к первому кварталу текущего года.

Прокуратура внесла орловцу представление об устранении нарушений, но оно не было исполнено в положенный срок. В итоге в отношении полицейского возбудили дело об административном нарушении. Районный суд рассмотрел его и вынес постановление о штрафе. Размер взыскания не уточняется.

Ранее орловская прокуратура выявила нарушения в ликвидации последствий циклона «Патрик».

ИА «Орелград»


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