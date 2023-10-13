Под Орлом полицейского оштрафовали за ошибки в статистике

Нарушения выявила прокуратура.
Как рассказали в надзорном ведомстве, проверка проходила в отделении МВД по Малоархангельскому району. В фокусе внимания оказалось исполнение законодательства о статистическом учете.
Выяснилось, что заместитель начальника отделения (начальник следственной группы) предоставил недостоверные сведения. Они касались работы следствия и относились к первому кварталу текущего года.
Прокуратура внесла орловцу представление об устранении нарушений, но оно не было исполнено в положенный срок. В итоге в отношении полицейского возбудили дело об административном нарушении. Районный суд рассмотрел его и вынес постановление о штрафе. Размер взыскания не уточняется.
Ранее орловская прокуратура выявила нарушения в ликвидации последствий циклона «Патрик».
ИА «Орелград»