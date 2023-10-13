На Орловщине снова случайно нашли оружие

13.10.2023 | 18:11 Закон и порядок, Новости

На этот раз сразу три единицы.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области, удивительно повезло жителю Ливен. Он обнаружил мешок на берегу реки Сосна рядом с местным дачным посёлком. Внутри лежали два ружья и один газовый пистолет.

«После прохождения экспертизы орловец получит вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Это уже четвёртый такой случай за последнее время. Ранее, тоже в Ливнах, местный житель заявил, что нашёл пакет с тремя револьверами. Ещё раньше под Мценском и рядом с Нарышкино оружие находили грибники.

С начала текущего года в рамках программы по сдаче незарегистрированного оружия орловцы принесли в ведомство около 50 единиц «огнестрела», а также 155 патронов и один снаряд времён Великой Отечественной войны. Общая сумма выплаченного вознаграждения составила примерно 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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