В Ливнах «Хендай» врезался в «Форд»

13.10.2023 | 11:45 Новости, Происшествия

Авария случилась на улице Горького.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области. По данным дорожной полиции, ДТП произошло накануне в 23 часа 10 минут.

46-летняя женщина ехала на автомобиле «Хендай Акцент» по улице Горького в сторону улицы Филиппова. На перекрёстке равнозначных дорог она допустила столкновение с «Фордом Фиеста». Второй иномаркой управлял 19-летний парень.

После столкновения «Форд» налетел на электроопору. В итоге его водитель получил травмы и оказался в госпитализации.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. Три из них не обошлись без пострадавших. В результате данных аварий телесные повреждения получили пятеро человек.

ИА «Орелград»


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