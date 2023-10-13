За три года на Орловщине капитально отремонтируют 393 дома

Таковы планы областных властей.

Столько зданий включено в план региональной программы капитального ремонта на период с 2024-го по 2026-й годы включительно. Документ дополнительно закреплён постановлением регионального правительства.

При этом 281 здание — это те многоквартирные дома, жители которых платят соответствующие взносы «в общий котёл» (то есть в Региональный фонд капитального ремонта). Остальные 112 складывают такие платежи на специальные персональные счета.

Ожидается, что финансирование работ обойдётся в 2,1 миллиарда рублей. Посмотреть списки домов, «приговорённых» к капремонту, можно на сайте фонда.

Также, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, на Орловщине продолжает действовать подпрограмма по ремонту крыш и план по замене лифтов. Работы, намеченные на текущий год, практически завершены – отремонтированы 74 крыши из 79 намеченных, и заменены все 23 лифта, попавшие в план.

ИА «Орелград»