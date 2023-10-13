В Орле раскрыли секрет уменьшения налогов

13.10.2023 | 10:00 Новости, Экономика

Полезный совет бизнесменам дали орловские налоговики.

Фото: ИА «Орелград»

Управление ФНС России по Орловской области рассказало бизнесменам, применяющим патентную систему налогообложения, об их праве и возможности уменьшить налог на страховые взносы до их фактической уплаты. Кроме того, представлять заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате страховых взносов, а также наличие переплаты на кол бюджетной классификации (КБК) Единого налогового платежа или КБК указанных страховых взносов не требуется.

«При этом сроки уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов не изменены, — уточняет пресс-служба регионального Управления ФНС. — Оплатить страховые взносы, исчисленные в размере 1 процент с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, за 2023 год можно как в текущем, так и в 2024 году. Учитывая изложенное, индивидуальные предприниматели при исчислении налога за 2023 год имеют право на уменьшение налога по ПСН на страховые взносы до срока их уплаты (01.07.2024)».

И надо понимать, что указанная сумма страховых взносов повторно не учитывается при уменьшении налога по патентной системе налогообложения за налоговый период 2024 года, добавили в ведомстве. У предпринимателей имеется несколько способов представить уведомление об уменьшении суммы налога по ПСН на сумму страховых взносов. Например, налогоплательщик может лично прийти в налоговый орган. Направить уведомление также можно по почте или в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

«Направлять уведомление необходимо в налоговый орган по месту постановки учет в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения», — заключают орловские налоговики.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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