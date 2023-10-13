В орловских поликлиниках открылись кабинеты психологов

Они существуют в каждой ЦРБ.

Также кабинеты психологической помощи появились в городских поликлиниках. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

Попасть на приём к медицинскому психологу можно как самостоятельно, так и по направлению от других врачей. В свою очередь, при необходимости психолог может перенаправить пациента к психотерапевту.

Как отмечает департамент, помощь такого специалиста может понадобиться человеку любого возраста. Например, несовершеннолетним он поможет справиться с незащищённостью, решить возрастные подростковые проблемы, при необходимости распознать психологическое неблагополучие. Пожилые в кабинете психолога могут пройти психодиагностику, получить направление к гериатру, неврологу или психиатру.

«Одна из важных задач такого новшества — интеграция психологической службы в первичное звено здравоохранения, чтобы помощь специалиста стала доступной и быстрой», — отмечает областная администрация.

Отметим, что в апреле этого года сообщалось, что в лечебных учреждениях Орловской области под медицинских психологов выделено 76 ставок, но занято только 57.

ИА «Орелград»